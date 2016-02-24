Первый низкопольный трамвай прибыл в Ростов для испытаний

"Низкопольный вагон модели City Star прибыл в Ростов и уже находится в ведении МУП "Ростовская транспортная компания". Сейчас трамвай будет обкатан, и если никаких проблем при его тестировании не возникнет, то он будет выпущен в город", - сказал собеседник агентства.
Стоимость модели вагона Баранов не уточнил.
В конце января на совещании с губернатором Ростовской области, посвященном поставкам современных трамваев в Ростов-на-Дону, председатель совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев выразил готовность поставить Ростову 30 низкопольных трамваев.
Низкопольный трамвай отличается от других малой высотой пола. Эта особенность ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров а также делает данную модель трамвая более удобной для инвалидов и пожилых людей.