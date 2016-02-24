Первый низкопольный трамвай прибыл в Ростов для испытаний

"Низкопольный вагон модели City Star прибыл в Ростов и уже находится в ведении МУП "Ростовская транспортная компания". Сейчас трамвай будет обкатан, и если никаких проблем при его тестировании не возникнет, то он будет выпущен в город", - сказал собеседник агентства.