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Первый низкопольный трамвай прибыл в Ростов для испытаний

24 февраля 2016, 11:41
Первый опытный образец низкопольной модели трамвая прибыл в среду в Ростов-на-Дону, рассказал RostovGazeta начальник отдела общественного пассажирского транспорта департамента транспорта Ростова-на-Дону Сергей Баранов.

"Низкопольный вагон модели City Star прибыл в Ростов и уже находится в ведении МУП "Ростовская транспортная компания". Сейчас трамвай будет обкатан, и если никаких проблем при его тестировании не возникнет, то он будет выпущен в город", - сказал собеседник агентства.

Стоимость модели вагона Баранов не уточнил.

В конце января на совещании с губернатором Ростовской области, посвященном поставкам современных трамваев в Ростов-на-Дону, председатель совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев выразил готовность поставить Ростову 30 низкопольных трамваев.

Низкопольный трамвай отличается от других малой высотой пола. Эта особенность ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров а также делает данную модель трамвая более удобной для инвалидов и пожилых людей.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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