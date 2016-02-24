Стоимость экспертизы мяса завышали вдвое в Ростове – ФАС

Комиссия областного УФАС определила, что ветеринарное управление и станция предотвращения заболеваний животных установили наименьший тариф экспертизы в размере 89 рублей за одну тушку, не учитывая фактор использования автоматизированной системы и конвейерного принципа услуги, обуславливающего в два раза более быстрый процесс.

