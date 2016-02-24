rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стоимость экспертизы мяса завышали вдвое в Ростове – ФАС

24 февраля 2016, 13:51
Ветеринарная экспертиза мяса проводилась в Ростове по расценкам, завышенным вдвое, сообщается на сайте УФАС по региону.

Комиссия областного УФАС определила, что ветеринарное управление и станция  предотвращения заболеваний животных установили наименьший тариф экспертизы в размере 89 рублей за одну тушку, не учитывая фактор использования автоматизированной системы и конвейерного принципа услуги,  обуславливающего в два раза более быстрый процесс.

«Плата за услугу предполагает соответствие реально потраченному на неё времени», - разъяснил ситуацию замначальника отдела изучения товарных знаков ростовской антимонопольной службы Мурсал Исмаилов.

Нарушителям предписано снизить цену на указываемую услугу до 42 рублей за одну тушку.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00