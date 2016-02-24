В Ростове проведут реконструкцию Зеленого театр за 110 млн руб

"Будет восстановлен исторический облик объекта с добавлением крыши в виде стеклянного купола. В итоге получится зал для зрителей на 1,2 тысячи мест и сцена размером не меньше 300 квадратных метров. Можно будет смотреть спектакли, фильмы и проводить различные мероприятия", - сказано в сообщении.