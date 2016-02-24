rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове проведут реконструкцию Зеленого театр за 110 млн руб

24 февраля 2016, 08:11
В донской столице к июлю следующего года отреставрируют Зеленый театр, с общей стоимостью работ на сумму примерно 110 миллионов рублей, сообщает горадминистрация.

"Будет восстановлен исторический облик объекта с добавлением крыши в виде стеклянного купола. В итоге получится  зал для зрителей на 1,2 тысячи мест и сцена размером не меньше 300 квадратных метров. Можно будет смотреть спектакли, фильмы и проводить различные мероприятия", - сказано в сообщении.

Уточнено, что инвестором стала компания  «Группа агроком».

Ранее Зеленый театр был территорией с лавочками, которые смотрели в сторону сцены. Он находится рядом с парком Революции, с тыльной стороны театра имени Горького.


p1

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00