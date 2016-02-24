rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Военный музейный комплекс «Самбекские высоты» создадут на Дону

24 февраля 2016, 08:17
В Таганроге Ростовской области возведут военно-исторический музей "Самбекские высоты", сообщило в пятницу облправительство.

"Музей, постройка которого запланирована у мемориала «Самбекские высоты», станет народным. Данную идею предложили ветераны Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.

Уточнено, что в реализации данной задумки может принять участие любой гражданин, который способен внести свой вклад в сохранение памяти о подвиге героев.

В конце октября прошлого года через сайт облправительства благотворительный фонд обратился к жителям с просьбой помочь материально для создания музея.

Музей посветят боям, проходившим на Миус-фронте. Тогда под Таганрогом погибли около 800 тысяч человек.

Мемориал славы был воздвигнут в Неклиновском районе на самой большой высоте около окопов и разрушенных пулемётных гнёзд.


p1


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00