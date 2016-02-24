Военный музейный комплекс «Самбекские высоты» создадут на Дону

"Музей, постройка которого запланирована у мемориала «Самбекские высоты», станет народным. Данную идею предложили ветераны Великой Отечественной войны", - сказано в сообщении.
Уточнено, что в реализации данной задумки может принять участие любой гражданин, который способен внести свой вклад в сохранение памяти о подвиге героев.
В конце октября прошлого года через сайт облправительства благотворительный фонд обратился к жителям с просьбой помочь материально для создания музея.
Музей посветят боям, проходившим на Миус-фронте. Тогда под Таганрогом погибли около 800 тысяч человек.
Мемориал славы был воздвигнут в Неклиновском районе на самой большой высоте около окопов и разрушенных пулемётных гнёзд.
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