Четыре авиарейса в Ростов задержаны из-за тумана

По данным электронного табло на сайте ростовского аэропорта, время прибытия рейса Шереметьево-Ростов перенесено с 9.30 на 15.05, рейса Ереван-Ростов – с 11.00 на 13.20. Время прибытия рейса из Внуково авиакомпании «Победа» перенесено с 10.45 на 15.30, авиакомпании «Utair» - с 12.35 на 14.15.