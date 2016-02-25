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Четыре авиарейса в Ростов задержаны из-за тумана

25 февраля 2016, 10:19
Четыре авиарейса из Москвы и Еревана в Ростов-на-Дону задерживаются в четверг из-за тумана в ростовском аэропорту, сообщила RostovGazeta директор по стратегическим коммуникациям ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Ольга Ладейщикова.

«По погодным условиям два рейса ушли на запасной аэродром в Краснодар: из Шереметьево и Еревана. Задерживаются рейсы авиакомпаний «Победа» и «Utair», оба самолета еще не вылетали из Внуково. Причина – туман», - рассказала Ладейщикова.

По данным электронного табло на сайте ростовского аэропорта, время прибытия рейса Шереметьево-Ростов перенесено с  9.30 на 15.05, рейса Ереван-Ростов – с 11.00 на 13.20. Время прибытия рейса из Внуково авиакомпании «Победа» перенесено с 10.45 на 15.30, авиакомпании «Utair» - с 12.35 на 14.15.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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