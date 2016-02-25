Госжилинспекция создала рейтинг управляющих компаний Ростовской области

Спикер отметил, что данный рейтинг основан только на начальной оценке деятельности управляющих компаний, поскольку лицензирование УК проводится только с 31 мая 2015 года. По его словам, рейтинг станет более объективным после подведения итогов 2016 года, когда новые компании будут оцениваться собственниками. Также, по словам Асташева, в 2016 году рейтинг управляющих компаний ежеквартально будет публиковаться на официальном сайте Госжилиспекции Ростовской области.