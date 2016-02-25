Госжилинспекция создала рейтинг управляющих компаний Ростовской области

Как отметил спикер, данный рейтинг основан на результатах лицензионного контроля, который был введен в Ростовской области с 1 мая 2015 года. По его словам, список управляющих компаний разделен на две части: отдельно для Ростова-на-Дону и отдельно для остальной области.
"При составлении рейтинга нами учитывались пять критериев: количество поступивших обращений граждан, количество выявленных нарушений, количество неисполненных предписаний, количество уклонений от проверок и количество составленных протоколов. Затем показатели по этим критериям соотносились с главным показателем - площадью многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющей компании", - пояснил Асташев.
По словам Асташева, чем меньше баллов набирала управляющая компания по каждому значению, тем лучше и качественнее она осуществляла свою деятельность в 2015 году. По подсчетам Государственной жилищной инспекции Ростовской области, лучшими управляющими компаниями стали ООО "Первая эксплуатационная компания", НП "Русь", ООО "Титан-Сервис", ЗАО УК "Авиатор", и ООО "Городская управляющая организация". Также спикер отдельно отметил хорошую работу группы компаний "Квадро".
В список худших управляющих компаний в 2015 году попали ООО "ЖКХ-17/1", УК "Реальный мир-2", и управляющая организация "Гармония". Последнее место, по словам Асташева, заняла компания "УК ЖЭУ-7".
Спикер отметил, что данный рейтинг основан только на начальной оценке деятельности управляющих компаний, поскольку лицензирование УК проводится только с 31 мая 2015 года. По его словам, рейтинг станет более объективным после подведения итогов 2016 года, когда новые компании будут оцениваться собственниками. Также, по словам Асташева, в 2016 году рейтинг управляющих компаний ежеквартально будет публиковаться на официальном сайте Госжилиспекции Ростовской области.
К4