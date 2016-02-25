Колонии в Ростовской области оборудуют для инвалидов

"Оборудование колоний началось в этом году. На территориях учреждений возводятся пандусы и наклонные площадки", - сказано в сообщении.
Также размещение инвалидов осуществляется на нижних этажах, созданы приемлемые пути перемещения в местах основного пребывания. Санузлы имеют раковины и туалеты с поручнями. Бани снабжены местами с гибкими шлангами и специальными сидениями.
Уточнено, что для инвалидов идет постройка спецкорпуса СИЗО-5 в донской столице и общежития на 300 человек в колонии № 5 в Константиновске.
Всего в начале текущего года в области в исправительных учреждениях находились более 515 инвалидов.
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