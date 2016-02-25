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Колонии в Ростовской области оборудуют для инвалидов

25 февраля 2016, 13:30
В Донском регионе к 2020 году колонии и СИЗО оборудуют для осужденных инвалидов, сообщает в четверг управление ФСИН по региону.

"Оборудование колоний началось в этом году. На территориях учреждений возводятся пандусы и наклонные площадки", - сказано в сообщении.

Также размещение инвалидов осуществляется на нижних этажах, созданы приемлемые пути перемещения в местах основного пребывания. Санузлы имеют раковины и туалеты с поручнями. Бани снабжены местами с гибкими шлангами и специальными сидениями.

Уточнено, что для инвалидов идет постройка спецкорпуса СИЗО-5 в донской столице и общежития на 300 человек в колонии № 5 в Константиновске.

Всего в начале текущего года в области в исправительных учреждениях находились более 515 инвалидов.


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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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