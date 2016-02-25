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На Дону ищут убийцу, зарубившего топором двух человек

25 февраля 2016, 10:21
В Ростовской области ищут жителя станицы Кировской, который заподозрен в убийстве двух человек топором, сообщает областное управление МВД России.

"По данным полиции, 32-летний подозреваемый распивал алкогольные напитки со своими знакомыми в домовладении в Каменске-Шахтинском. После возникновения ссоры, фигурант несколько раз ударил топором по голове последних", - сказано в сообщении.

Уточнено, что потерпевшие, возрастом 81 и 51 года, скончались. Подозреваемый скрылся с места преступления, его объявили в розыск.

По информации областного управления СКР, по факту убийства двух человек завели уголовное дело. Наказание составляет вплоть до пожизненного заключения.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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