На Дону ищут убийцу, зарубившего топором двух человек

"По данным полиции, 32-летний подозреваемый распивал алкогольные напитки со своими знакомыми в домовладении в Каменске-Шахтинском. После возникновения ссоры, фигурант несколько раз ударил топором по голове последних", - сказано в сообщении.
Уточнено, что потерпевшие, возрастом 81 и 51 года, скончались. Подозреваемый скрылся с места преступления, его объявили в розыск.
По информации областного управления СКР, по факту убийства двух человек завели уголовное дело. Наказание составляет вплоть до пожизненного заключения.
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