Осужденный экс-заммэра Донецка найден повешенным в СИЗО на Дону

Стадников работал на посту заместителя главы города Донецка Ростовской области по экономическому развитию. Он был арестован в марте прошлого года во время передачи ему крупной взятки. Местный бизнесмен платил ему 1,5 миллиона за право на аренду муниципальной земли. В феврале Донецкий городской суд вынес в отношении чиновника обвинительный приговор и назначил наказание - 7 лет строгого режима, а также штраф в размере 108 миллионов рублей.