Осужденный экс-заммэра Донецка найден повешенным в СИЗО на Дону

"В среду Анатолий Стадникова был обнаружен в своей камере повешенным. По предварительной информации, он совершил акт суицида, признаков насильственной смерти обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.
Также он добавил, что сейчас по данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственный отдел для принятия дальнейшего процессуального решения. При этом, представитель ГУФСИН отметил, что обстоятельства и причины произошедшего пока неизвестны и будут установлены во время проверки.
Стадников работал на посту заместителя главы города Донецка Ростовской области по экономическому развитию. Он был арестован в марте прошлого года во время передачи ему крупной взятки. Местный бизнесмен платил ему 1,5 миллиона за право на аренду муниципальной земли. В феврале Донецкий городской суд вынес в отношении чиновника обвинительный приговор и назначил наказание - 7 лет строгого режима, а также штраф в размере 108 миллионов рублей.