Полиция опровергла информацию о погоне со стрельбой в Ростове

Местные СМИ со ссылкой на записи в соцсетях сообщали, что по проспекту Стачки сотрудники ГИБДД во время погони за автомобилем, вели обстрел. Кроме того, в записи говорилось, что пойман наркоторговец.
«Информация, размещенная в соцсетях, недостоверна. Вчера около 11 часов вечера в районе проспекта Стачки водитель, нарушивший правила дорожного движения, получил от инспекторов ДПС команду остановиться. Но, проигнорировав требования сотрудников полиции, он попытался скрыться. В ходе преследования водитель был задержан, при этом табельное оружие полицейские не применяли», - рассказала Устименко.
Водитель привлечен к административной ответственности, добавила она.