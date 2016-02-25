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Полиция опровергла информацию о погоне со стрельбой в Ростове

25 февраля 2016, 09:22
В Ростове в среду на Стачках инспекторы ДПС не применяли оружие, преследуя нарушителя правил дорожного движения, сообщила RostovGazeta руководитель отдела информации общественных связей ГУ МВД по Ростовской области Наталья Устименко.

Местные СМИ со ссылкой на записи в соцсетях сообщали, что по проспекту Стачки сотрудники ГИБДД во время погони за автомобилем, вели обстрел. Кроме того, в записи говорилось, что пойман наркоторговец.

«Информация, размещенная в соцсетях, недостоверна. Вчера около 11 часов вечера в районе проспекта Стачки водитель,  нарушивший правила дорожного движения, получил  от  инспекторов ДПС  команду остановиться. Но, проигнорировав требования сотрудников полиции, он попытался скрыться. В ходе преследования водитель был задержан, при этом табельное оружие полицейские не применяли», - рассказала Устименко. 

Водитель привлечен к административной ответственности, добавила она.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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