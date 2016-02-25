Управляющие компании Дона за 2015 год оштрафованы на 26 млн

Спикер рассказал, что в минувшем году в рамках работы Госжилинспекции по осуществлению жилищного контроля было оформлено около двух тысяч протоколов об административных правонарушениях в деятельности донских управляющих организаций. Кроме того, около 200 административных дел были возбуждены в рамках контроля за нарушение лицензионных требований, введенных в конце мая 2015 года.
"В рамках жилищного контроля предъявлено штрафных санкций на более чем 8 миллионов рублей. В рамках разбирательств по делам о нарушениях лицензионного контроля мировыми судами приняты решения о наложении штрафов на управляющие компании и их руководство на почти 18 миллионов", - сказал Асташев.
К4