Управляющие компании Дона за 2015 год оштрафованы на 26 млн

Спикер рассказал, что в минувшем году в рамках работы Госжилинспекции по осуществлению жилищного контроля было оформлено около двух тысяч протоколов об административных правонарушениях в деятельности донских управляющих организаций. Кроме того, около 200 административных дел были возбуждены в рамках контроля за нарушение лицензионных требований, введенных в конце мая 2015 года.