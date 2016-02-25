rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Управляющие компании Дона за 2015 год оштрафованы на 26 млн

25 февраля 2016, 13:49
Донская Государственная жилищная инспекция в 2015 году по итогам проверок оштрафовала управляющие компании донского региона на общую сумму более чем 26 миллионов рублей, рассказал в четверг на пресс-конференции руководитель Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев.

Спикер рассказал, что в минувшем году в рамках работы Госжилинспекции по осуществлению жилищного контроля было оформлено около двух тысяч протоколов об административных правонарушениях в деятельности донских управляющих организаций. Кроме того, около 200 административных дел были возбуждены в рамках контроля за нарушение лицензионных требований, введенных в конце мая 2015 года.

"В рамках жилищного контроля предъявлено штрафных санкций на более чем 8 миллионов рублей. В рамках разбирательств по делам о нарушениях лицензионного контроля мировыми судами приняты решения о наложении штрафов на управляющие компании и их руководство на почти 18 миллионов", - сказал Асташев.

К4

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00