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Житель США с любовницей организовали наркопритон в Ростове

25 февраля 2016, 10:03
В Ростове-на-Дону задержали бывшего жителя США и его сожительницу, которые заподозрены в организации наркопритона и изготовлении ацетилированного опия и дезоморфина, сообщает в четверг управление ФСКН по области.

"По данным наркополиции, 31-летний подозреваемый и его 20-летняя сожительница организовали в собственной квартире наркопритон. К ним приходили наркоманы, которые приносили ингредиенты для изготовления наркотиков. При обысках изъяли 3,4 грамма опия", - сказано в сообщении.

Уточнено, что полицейские задержали шестерых человек, который были в состоянии наркотического опьянения. В том числе четверых привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков.

Хозяин квартиры признал вину и сообщил, что ранее жил в США, однако 14 лет назад был депортирован в РФ за кражу. Также он около 10 лет является наркоманом и три года назад был осужден за грабеж. Его сожительница ранее была судима.

По факту содержания наркопритона и хранения наркотиков завели уголовные дела, максимальное наказание составляет шесть лет заключения.


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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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