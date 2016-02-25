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Жителей ростовского поселка переселят из Украины в Россию

25 февраля 2016, 12:16
Жители посёлка Чертково, расположенного на границе Ростовской области и Украины, смогут переехать на российскую сторону, для этого из областного резервного фонда выделено 26,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Семьи, проживающие на территории соседнего государства, смогут приобрести жильё за 1,4 миллиона рублей в любом населённом пункте нашей страны, всего таких семей 19. Воспользоваться деньгами они смогут после передачи прежнего жилья в собственность муниципалитета. 

Жители двух улиц после решения властей Украины об ограничении передвижения россиян на границе вынуждены были часами стоять в очередях, пересекая пункт пропуска, чтобы оказаться в центре посёлка, теперь проблема благополучно разрешена, поясняет пресс-служба губернатора.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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