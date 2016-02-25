Жителей ростовского поселка переселят из Украины в Россию

Жители двух улиц после решения властей Украины об ограничении передвижения россиян на границе вынуждены были часами стоять в очередях, пересекая пункт пропуска, чтобы оказаться в центре посёлка, теперь проблема благополучно разрешена, поясняет пресс-служба губернатора.