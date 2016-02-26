rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Четверть жителей Ростовской области сталкивается с коррупцией

26 февраля 2016, 13:39
Более 23% жителей Дона сталкивалось с проявлениями коррупции в прошлом году, сообщается на официальном сайте областного правительства.

Об этом свидетельствуют итоги исследований «ВЦИОМ-ЮГ», затронувших 2200 человек.

По мнению пятой части опрошенных чаще всего правонарушения совершаются в здравоохранении, на втором месте в рейтинге коррумпированности ГИБДД с 14%, на третьем – образовательные учреждения с 7%.

«Одним из главных компонентов борьбы с коррупцией является выявление нарушений законности в правовых актах государственных и муниципальных органов», - считает заместитель губернатора региона Вадим Артёмов.

По данным прокуратуры, в прошлом году в Ростовской области выявлено 800 деяний коррупционной направленности, больше 500 нормативных документов содержали элементы нарушения законности, 250 госслужащих привлечено к ответственности.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00