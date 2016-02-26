Четверть жителей Ростовской области сталкивается с коррупцией

Об этом свидетельствуют итоги исследований «ВЦИОМ-ЮГ», затронувших 2200 человек.
По мнению пятой части опрошенных чаще всего правонарушения совершаются в здравоохранении, на втором месте в рейтинге коррумпированности ГИБДД с 14%, на третьем – образовательные учреждения с 7%.
«Одним из главных компонентов борьбы с коррупцией является выявление нарушений законности в правовых актах государственных и муниципальных органов», - считает заместитель губернатора региона Вадим Артёмов.
По данным прокуратуры, в прошлом году в Ростовской области выявлено 800 деяний коррупционной направленности, больше 500 нормативных документов содержали элементы нарушения законности, 250 госслужащих привлечено к ответственности.