Куба будет поставлять лекарства в Ростовскую область

Уточнено, что препарат зарегистрирован в России и включен в список жизненно важных лекарств.
Данная информация прозвучала во время встречи главы региона с послом Кубы в РФ Эмилио Гарсия.
Также Куба заинтересована в сотрудничестве в сельском хозяйстве, промышленности, в туристической и культурной областях. Причем туристический обмен необходим между странами, в том числе и во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Кубинская делегация приехала в область для вручения боевых медалей 19 донским ветеранам военной операции «Анадырь» в ходе Карибского кризиса 1962 года.
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