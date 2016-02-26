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Куба будет поставлять лекарства в Ростовскую область

26 февраля 2016, 10:47
Куба планирует поставлять в Донской регион медпрепарат для лечения осложнения сахарного диабета, сообщает облправительство.

Уточнено, что препарат зарегистрирован в России и включен в список жизненно важных лекарств.

Данная информация прозвучала во время встречи главы региона с послом Кубы в РФ Эмилио Гарсия.

Также Куба заинтересована в сотрудничестве в сельском хозяйстве, промышленности, в туристической и культурной областях. Причем туристический обмен необходим между странами, в том числе и во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кубинская делегация приехала в область для вручения боевых медалей 19 донским ветеранам военной операции «Анадырь» в ходе Карибского кризиса 1962 года.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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