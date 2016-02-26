Медведя из ростовского зоопарка отправили в Хабаровск

"В Ростове медведь находился на передержке. Для перевозки приехал специалист из Хабаровска. После чего медведя отправили в Москву и далее самолетом в конечный пункт назначения", - сказано в сообщении.
Уточнено, что за несколько недель до транспортировки в вольер поставили транспортировочную клетку. Медведь заходил туда пару часов, но лапу оставлял снаружи, чтобы его там не закрыли.
Всего в зоопарке Ростова проживают два белых медведя. В субботу в мире отмечается международный день полярного медведя. Работники зоопарка в Ростове проведут экскурсию для посетителей, расскажут о медведях, организуют небольшую викторину для гостей и покажут праздничное кормление медведя.
Также в феврале зоопарк донской столицы заключил контракт с партнером. Теперь будут улучшены условия содержания медведей.
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