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Медведя из ростовского зоопарка отправили в Хабаровск

26 февраля 2016, 11:23
В начале февраля из зоопарка Ростова отправили в Хабаровский зоопарк белого медведя, сообщается в пятницу в пресс-службе зоопарка.

"В Ростове медведь находился на передержке. Для перевозки приехал специалист из Хабаровска. После чего медведя отправили в Москву и далее самолетом в конечный пункт назначения", - сказано в сообщении.

Уточнено, что за несколько недель до транспортировки в вольер поставили транспортировочную клетку. Медведь заходил туда пару часов, но лапу оставлял снаружи, чтобы его там не закрыли.

Всего в зоопарке Ростова проживают два белых медведя. В субботу в мире отмечается международный день полярного медведя. Работники зоопарка в Ростове проведут экскурсию для посетителей, расскажут о медведях, организуют небольшую викторину для гостей и покажут праздничное кормление медведя.

Также в феврале зоопарк донской столицы заключил контракт с партнером. Теперь будут улучшены условия содержания медведей.

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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