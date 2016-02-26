Новые авиарейсы свяжут Ростов с Екатеринбургом, Казанью и Сочи

Улететь из Ростова в Екатеринбург можно будет по вторникам, четвергам и субботам в 23.30, в Казань – в понедельник, среду и пятницу в 8.45, в Самару в те же дни в 20.35, в Сочи также по тем же дням недели в 16.50.