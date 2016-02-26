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Новые авиарейсы свяжут Ростов с Екатеринбургом, Казанью и Сочи

26 февраля 2016, 13:41
С 29 февраля из ростовского аэропорта открывается четыре новых регулярных направления: в Екатеринбург, Казань, Сочи и Самару, сообщила RotovGazeta менеджер по рекламе и PR авиакомпании "РусЛайн" Олеся Безбородова.

Перелетами будет заниматься авиакомпания «РусЛайн».

«В эти города будут летать удобные канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-100/200, вмещающие 50 пассажиров», - рассказала Безбородова.

Улететь из Ростова в Екатеринбург можно будет по вторникам, четвергам и субботам в 23.30,  в Казань – в понедельник, среду и пятницу в 8.45, в Самару в те же дни в 20.35, в Сочи  также по тем же дням недели в 16.50.

Билеты в одну сторону на указанные рейсы стоят от 3685 до 5185 рублей. На всех направлениях на часть билетов распространяются социальные тарифы.

Появлению данных рейсов способствовало субсидирование регионального правительства. Финансирование поступает из областного и регионального бюджетов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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