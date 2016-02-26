Правительство РФ выделило Дону 800 млн руб на животноводство

На выполнение обязательств по кредитам предусмотрено 37 миллионов рублей, на возмещение процентных ставок по займам пойдет свыше 843 миллионов рублей. Более пяти миллионов рублей регион получит на возмещение затрат по займам на развитие скотоводства.