Правительство РФ выделило Дону 800 млн руб на животноводство

На выполнение обязательств по кредитам предусмотрено 37 миллионов рублей, на возмещение процентных ставок по займам пойдет свыше 843 миллионов рублей. Более пяти миллионов рублей регион получит на возмещение затрат по займам на развитие скотоводства.
На софинансирование по данным видам поддержки в бюджете запланировано более 300 миллионов рублей.
Уточнено, что деньги выделили в рамках реализации программы развития сельского хозяйства на ближайшие четыре года.
В прошедшем году в регионе господдержку получили примерно 10 тысяч производителей сельскохозяйственных товаров в размере 7,6 миллиарда рублей.
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