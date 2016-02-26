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Правительство РФ выделило Дону 800 млн руб на животноводство

26 февраля 2016, 06:14
Власти РФ направили Ростовской области более 800 миллионов рублей на развитие животноводства, сообщает в четверг облправительство.

На выполнение обязательств по кредитам предусмотрено 37 миллионов рублей, на возмещение процентных ставок по займам пойдет свыше 843 миллионов рублей. Более пяти миллионов рублей регион получит на возмещение затрат по займам на развитие скотоводства.

На софинансирование по данным видам поддержки в бюджете запланировано более 300 миллионов рублей.

Уточнено, что деньги выделили в рамках реализации программы развития сельского хозяйства на ближайшие четыре года.

В прошедшем году в регионе господдержку получили примерно 10 тысяч производителей сельскохозяйственных товаров в размере 7,6 миллиарда рублей.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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