Защита обжалует приговор вербовщикам из Хизб ут-Тахрир

Трое обвиняемых в пятницу были признаны виновными в создании ячейки экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Никифоров и Шералиев получили по 6 лет строгого режима. Рамазанов, бывший по информации следственных органов организатором ячейки в республике Дагестан, получил 9 лет.