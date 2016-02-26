rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Защита обжалует приговор вербовщикам из Хизб ут-Тахрир

26 февраля 2016, 11:50
Адвокаты Шамиля Рамазанова, Умара Никифорова и Кизимжана Шералиева, признанных Северо-Кавказским окружным военным судом виновными в создании на территории РФ ячейки запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир", обжалуют приговор, проинформировал в пятницу RostovGazeta представитель их защиты.

"Мы будем обжаловать приговор в части об организации террористической ячейки и о попытке государственного переворота", - сказал собеседник агентства.

Сроки подачи апелляции он не уточнил.

Трое обвиняемых в пятницу были признаны виновными в создании ячейки экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Никифоров и Шералиев получили по 6 лет строгого режима. Рамазанов, бывший по информации следственных органов организатором ячейки в республике Дагестан, получил 9 лет.

"Хизб ут-Тахрир" - запрещенная в России экстремистская организация, стремящаяся к достижению "Всемирного исламского халифата" через свержение немусульманских правительств.

К4

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00