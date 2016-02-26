Защита обжалует приговор вербовщикам из Хизб ут-Тахрир

"Мы будем обжаловать приговор в части об организации террористической ячейки и о попытке государственного переворота", - сказал собеседник агентства.
Сроки подачи апелляции он не уточнил.
Трое обвиняемых в пятницу были признаны виновными в создании ячейки экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Никифоров и Шералиев получили по 6 лет строгого режима. Рамазанов, бывший по информации следственных органов организатором ячейки в республике Дагестан, получил 9 лет.
"Хизб ут-Тахрир" - запрещенная в России экстремистская организация, стремящаяся к достижению "Всемирного исламского халифата" через свержение немусульманских правительств.
К4