Жилинспекция Дона будет защищать права граждан в суде

"Это новое направление для Жилинспекции. В прошедшем году было подано 18 исков, в том числе 10 - к управляющим компаниям с требованиями пересчитать плату за услуги ЖКХ. Уже есть четыре положительных решения, остальные дела находятся на рассмотрении", - сказано в сообщении.
Уточнено, что было подано 23 иска к управляющим компаниям Ростова с целью добиться выполнения ранее выданного предписания, а именно перерасчета платы за коммунальные услуги. Суд удовлетворил требования по 17 искам. Если данные решения не будут исполнены, то исполнительные листы передадут приставам для принудительных перерасчетов.
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