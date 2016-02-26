Жилинспекция Дона будет защищать права граждан в суде

"Это новое направление для Жилинспекции. В прошедшем году было подано 18 исков, в том числе 10 - к управляющим компаниям с требованиями пересчитать плату за услуги ЖКХ. Уже есть четыре положительных решения, остальные дела находятся на рассмотрении", - сказано в сообщении.