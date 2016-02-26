Жители Ростова собирают подписи против памятника "The Beatles"

"В прошедшем году ростовчане внезапно узнали, что культура их города совершенно немыслима без британской рок-музыки прошлых лет. Жители с трудом сдерживают раздражение, недоумевая, какое отношение группа имеет к донской культуре", - приведены слова в тексте петиции.