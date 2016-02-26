Жители Ростова собирают подписи против памятника "The Beatles"

"В прошедшем году ростовчане внезапно узнали, что культура их города совершенно немыслима без британской рок-музыки прошлых лет. Жители с трудом сдерживают раздражение, недоумевая, какое отношение группа имеет к донской культуре", - приведены слова в тексте петиции.
Причем, со слов создателя петиции, в городе нет памятников многим выдающимся людям из Ростовской области.
Уточнено, что петиция направлена главе администрации Ростова. На момент пятницы собрано 116 подписей.
Памятник планируется установить на углу улицы Пушкинской и проспекта Соколова. Ростовский бизнесмен предложил за собственные средства его изготовить, разработкой макетов занимаются студенты строительного университета.
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