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Жители Ростова собирают подписи против памятника "The Beatles"

26 февраля 2016, 11:04
Житель Ростова создал в интернете петицию с требованием не устанавливать в городе памятник музыкальной группе "The Beatles", сообщается на сайте сбора подписей под петициями Change.org.

"В прошедшем году ростовчане внезапно узнали, что культура их города совершенно немыслима без британской рок-музыки прошлых лет. Жители с трудом сдерживают раздражение, недоумевая, какое отношение группа имеет к донской культуре", - приведены слова в тексте петиции.

Причем, со слов создателя петиции, в городе нет памятников многим выдающимся людям из Ростовской области.

Уточнено, что петиция направлена главе администрации Ростова. На момент пятницы собрано 116 подписей.

Памятник планируется установить на углу улицы Пушкинской и проспекта Соколова. Ростовский бизнесмен предложил за собственные средства его изготовить, разработкой макетов занимаются студенты строительного университета.


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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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