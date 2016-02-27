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Ростовчанка погибла в ДТП во время гонки с мужем

27 февраля 2016, 16:20
Жительница Ростова-на-Дону в пятницу, находясь за рулем Audi Q5, превысила скорость, не справилась с управлением и врезалась в припаркованный грузовик, в результате чего скончалась на месте ДТП, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы донского управления МВД.

По данным полиции, ДТП произошло в районе дома №26 по улице Таганрогской около 23.50 мск.

"По предварительной информации, девушка, управляя автомобилем Audi Q5, допустила наезд на припаркованный автомобиль MAN. В результате, она скончалась на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Также представитель ГУ МВД добавил, что в данный момент по факту данного ДТП продолжается проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Пользователи социальной сети "ВКонтакте", видевшие аварию, сообщают, что авария произошла в связи с тем, что девушка устроила ночную гонку со своим мужем.

"Полиция говорит, под 140 летела, фуру смяло посередине, как гармошку. Муж в истерике, конечно", - написал пользователь соцсети Александр Хомовичев.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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