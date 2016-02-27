Ростовчанка погибла в ДТП во время гонки с мужем

Жительница Ростова-на-Дону в пятницу, находясь за рулем Audi Q5, превысила скорость, не справилась с управлением и врезалась в припаркованный грузовик, в результате чего скончалась на месте ДТП, рассказал RostovGazeta представитель пресс-службы донского управления МВД.