Ростовчанка погибла в ДТП во время гонки с мужем

По данным полиции, ДТП произошло в районе дома №26 по улице Таганрогской около 23.50 мск.
"По предварительной информации, девушка, управляя автомобилем Audi Q5, допустила наезд на припаркованный автомобиль MAN. В результате, она скончалась на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.
Также представитель ГУ МВД добавил, что в данный момент по факту данного ДТП продолжается проверка для установления всех обстоятельств случившегося.
Пользователи социальной сети "ВКонтакте", видевшие аварию, сообщают, что авария произошла в связи с тем, что девушка устроила ночную гонку со своим мужем.
"Полиция говорит, под 140 летела, фуру смяло посередине, как гармошку. Муж в истерике, конечно", - написал пользователь соцсети Александр Хомовичев.