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В Ростовской области разыскивают пропавшую школьницу

28 февраля 2016, 14:24
В Донском регионе сотрудники полиции ищут несовершеннолетнюю жительницу Шахт Алину Балашову, которая ушла из дома и пропала, сообщает в воскресенье областное управление МВД России.

"По данным полиции, 26 февраля 13-летняя Балашова ушла из дома по улице Текстильная", - сказано в сообщении.

Уточнено, что девушка ростом до 1,6 метра, худощавого телосложения, с длинными волосами темно-русого цвета. Также имеет родимое пятно на лопатке.

Была одета в кожаное темное пальто, штаны в клетку и коричневые полусапожки. При себе имела портфель темного цвета, внутри которого лежат джинсы, спортивный костюм и деньги на общую сумму пять тысяч рублей. Помимо этого, при ней был мобильный телефон Highscreen черного цвета.

Полиция просит всех, кто знает о месторасположении Балашовой обращаться по телефону: 02.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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