В Ростовской области разыскивают пропавшую школьницу

Была одета в кожаное темное пальто, штаны в клетку и коричневые полусапожки. При себе имела портфель темного цвета, внутри которого лежат джинсы, спортивный костюм и деньги на общую сумму пять тысяч рублей. Помимо этого, при ней был мобильный телефон Highscreen черного цвета.