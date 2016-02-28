В Ростовской области разыскивают пропавшую школьницу

"По данным полиции, 26 февраля 13-летняя Балашова ушла из дома по улице Текстильная", - сказано в сообщении.
Уточнено, что девушка ростом до 1,6 метра, худощавого телосложения, с длинными волосами темно-русого цвета. Также имеет родимое пятно на лопатке.
Была одета в кожаное темное пальто, штаны в клетку и коричневые полусапожки. При себе имела портфель темного цвета, внутри которого лежат джинсы, спортивный костюм и деньги на общую сумму пять тысяч рублей. Помимо этого, при ней был мобильный телефон Highscreen черного цвета.
Полиция просит всех, кто знает о месторасположении Балашовой обращаться по телефону: 02.