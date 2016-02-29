Агропромышленный форум юга РФ пройдет в Ростове

"На мероприятии покажут технологические процессы сельхозпроизводства для определения проблемных областей и урегулирования вопросов, интересующих производителей и потребителей", - сказано в сообщении.
Уточнено, что потребители смогут сравнить стоимость и качество продукции. Будет продемонстрировано свыше 50 видов техники. Более 120 экспонентов из РФ, Украины, Белоруссии, Венгрии.
В текущем году планируется привлечь почти шесть тысяч посетителей, что почти на 40% больше, чем два года назад. В мероприятии примут участие более 20 делегаций из 18 районов донского региона.
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