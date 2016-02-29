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Никас Сафронов подарил Ростову три картины

29 февраля 2016, 06:40
Художник Никас Сафронов преподнёс три собственных картины в дар Молодёжному театру Ростова после визита на собрание молодых представителей творческой интеллигенции, говорится в сообщении на официальном городском портале.

Знаменитый живописец начал восхождение к творческим вершинам в этом учреждении культуры в качестве художника-бутафора в первой половине 70 годов, одновременно он познавал азы мастерства в художественном училище имени Митрофана Борисовича Грекова.

«Полотнам Никаса Сафронова будет выделено главное место в нашем золотом фойе, где экспонируются многие замечательные произведения донских живописцев, там они будут радовать приходящую на спектакли публику, мы благодарны Никасу за отношение и бесценный дар», - отметила директор молодёжного театра Карина Сердюченко.

Одна картина уже была подарена художником театру несколько лет назад.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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