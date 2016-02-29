Никас Сафронов подарил Ростову три картины

«Полотнам Никаса Сафронова будет выделено главное место в нашем золотом фойе, где экспонируются многие замечательные произведения донских живописцев, там они будут радовать приходящую на спектакли публику, мы благодарны Никасу за отношение и бесценный дар», - отметила директор молодёжного театра Карина Сердюченко.