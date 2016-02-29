Ростов получит 30 трамваев за 1 млрд руб

"Цена низкопольного трамвая составляет 35 миллионов рублей, что в три раза дешевле иностранных аналогов. Трамваи будут иметь высокий клиренс, также они будут приспособлены к европейской ширине колеи и оснащены системой охлаждения воздуха", - сказано в сообщении.
Уточнено, что жители сами решат какие именно машины будут приобретены. За три года в регионе началось обновление электротранспорта. Было куплено восемь трамваев и 10 троллейбусов.
Сейчас в Ростове выезжать на рейсы может только 50% машин возрастом около 20 лет. Помимо этого, износ контактной сети составляет свыше 90%, необходим ремонт свыше 30 км рельсов.
В конце февраля в регион для обкатки прибыл образец низкопольной модели трамвая. Он отличается от других малой высотой пола. Такая модификация ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров и делает данную модель более удобной для инвалидов и пенсионеров.
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