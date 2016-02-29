Ростов получит 30 трамваев за 1 млрд руб

"Цена низкопольного трамвая составляет 35 миллионов рублей, что в три раза дешевле иностранных аналогов. Трамваи будут иметь высокий клиренс, также они будут приспособлены к европейской ширине колеи и оснащены системой охлаждения воздуха", - сказано в сообщении.