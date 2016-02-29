rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростов получит 30 трамваев за 1 млрд руб

29 февраля 2016, 13:28
В донской столице в текущем году за один миллиард рублей будет закуплено 30 трамваев, которые разработаны отечественными производителями, сообщает в понедельник облправительство.

"Цена низкопольного трамвая составляет 35 миллионов рублей, что в три раза дешевле иностранных аналогов. Трамваи будут иметь высокий клиренс, также они будут приспособлены к европейской ширине колеи и оснащены системой охлаждения воздуха", - сказано в сообщении.

Уточнено, что жители сами решат какие именно машины будут приобретены. За три года в регионе началось обновление электротранспорта. Было куплено восемь трамваев и 10 троллейбусов.

Сейчас в Ростове выезжать на рейсы может только 50% машин возрастом около 20 лет. Помимо этого, износ контактной сети составляет свыше 90%, необходим ремонт свыше 30 км рельсов.

В конце февраля в регион для обкатки прибыл образец низкопольной модели трамвая. Он отличается от других малой высотой пола. Такая модификация ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров и делает данную модель более удобной для инвалидов и пенсионеров.

p1

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00