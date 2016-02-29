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Ростовский спортсмен победил в чемпионате Европы по пулевой стрельбе

29 февраля 2016, 09:53
Спортсмен из Ростовской области Антон Гурьянов на чемпионате Европы в командном зачете завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета, сообщает в понедельник облправительство.

"Гурьянов выступал в команде сборной страны вместе с Владимиром Гончаровым и Владимиром Исаковым. В стрельбе на дистанцию 10 метров они выбили 1735 баллов из 1800 возможных", - сказано в сообщении.

Уточнено, что второе место заняла Украина, которая отстала от РФ на 11 баллов, третье место досталось Сербии.

Соревнования прошли в городе Дьер в Венгрии. РФ получила 14 золотых медалей, восемь - серебряных и пять - бронзовых.

Гурьянов получил возможность поучаствовать в данном чемпионате после того, как он занял третье место в чемпионате РФ. Также в данном виде спорта есть знаменитая спортсменка Марина Логвиненко из Донского региона, которая единственная в истории завоевала пять олимпийских наград.

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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