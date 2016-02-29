Ростовский спортсмен победил в чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Гурьянов получил возможность поучаствовать в данном чемпионате после того, как он занял третье место в чемпионате РФ. Также в данном виде спорта есть знаменитая спортсменка Марина Логвиненко из Донского региона, которая единственная в истории завоевала пять олимпийских наград.