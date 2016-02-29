Спор чиновницы и продавщицы в Таганроге рассмотрит спецкомиссия

На прошлой неделе в таганрогских СМИ появилась запись с камеры видеонаблюдения одного из торговых ларьков в городе Таганроге. На видео сотрудница управления потребительского рынка товаров и услуг Ольга Скрипченко и продавщица ларька разговаривают на повышенных тонах. При этом Скрипченко требует от продавщицы показать документы и убрать товар с уличной витрины.
«Организовано расследование при участии межведомственной комиссии, которая рассмотрит правомочность действий сотрудницы. В комиссию вошли все заинтересованные отделы городской администрации», - рассказала Яковлева.
Как пояснила Яковлева, функции сотрудников данного управления заключаются в разъяснении законодательства и правомочности деятельности предпринимателя. Сотрудник не имеет права запрашивать документы или просить что-либо убрать. Для этого существует муниципальная инспекция, которая может составлять протоколы. Управление потребительского рынка товаров и услуг должно вести только разъяснительную работу.
Сейчас Ольга Скрипченко находится на больничном, добавила она.