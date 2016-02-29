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Спор чиновницы и продавщицы в Таганроге рассмотрит спецкомиссия

29 февраля 2016, 10:39
Правомерность поведения сотрудницы администрации Таганрога во время спора с продавщицей, видео которого появилось в интернете, определит специально созданная комиссия, сообщила RostovGazeta руководитель пресс-службы администрации города Таганрога Татьяна Яковлева.

На прошлой неделе в таганрогских СМИ появилась запись с камеры видеонаблюдения одного из торговых ларьков в городе Таганроге. На видео  сотрудница управления потребительского рынка товаров и услуг Ольга Скрипченко и продавщица ларька разговаривают на повышенных тонах. При этом Скрипченко требует от продавщицы показать документы и убрать товар с уличной витрины.

«Организовано расследование  при участии межведомственной комиссии, которая рассмотрит правомочность действий сотрудницы. В комиссию вошли все заинтересованные отделы городской администрации», - рассказала Яковлева.

Как пояснила Яковлева,  функции сотрудников данного управления заключаются в  разъяснении законодательства и правомочности деятельности предпринимателя. Сотрудник не имеет права запрашивать документы или просить что-либо убрать. Для этого существует муниципальная инспекция, которая может составлять протоколы. Управление потребительского рынка товаров и услуг должно вести только разъяснительную работу.

Сейчас Ольга Скрипченко находится на больничном, добавила она.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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