Спор чиновницы и продавщицы в Таганроге рассмотрит спецкомиссия

На прошлой неделе в таганрогских СМИ появилась запись с камеры видеонаблюдения одного из торговых ларьков в городе Таганроге. На видео сотрудница управления потребительского рынка товаров и услуг Ольга Скрипченко и продавщица ларька разговаривают на повышенных тонах. При этом Скрипченко требует от продавщицы показать документы и убрать товар с уличной витрины.

