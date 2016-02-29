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Свыше 5 тонн санкционных турецких продуктов конфисковали на Дону

29 февраля 2016, 10:57
В Ростовской области у компании «Юг-Трейд» конфисковали свыше 5,4 тонны овощей и фруктов, которые незаконно ввезли из Турции, сообщает в понедельник областное управление Роспотребнадзора.

"Изъяли почти тонну томатов, около 290 килограммов огурцов, 2,1 тонны - апельсинов и две тонны - мандаринов. Вся продукция была изготовлена в Турции", - сказано в сообщении.

Уточнено, что в организации «Юг-Трейд» не смогли предоставить документы, в которых указан путь от производителя до поставщика и показана законность данных продуктов на территории региона.

Компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Санкции на импорт продуктов из Турции вступили в силу с первого января 2016 года.

Отношения между Турцией и Россией охладели после того, как истребитель турецких ВВС атаковал российский Су-24, выполнявший боевую задачу по уничтожению бандформирований в Сирии.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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