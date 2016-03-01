Декабрьскую аварию на водоводе Дона устранят в марте

"Данный водовод обеспечивает водой Таганрог и населенные пункты Неклиновского района. Для недопущения прекращения работы котельных Таганрога в отопительный сезон, мероприятия по ликвидации аварии перенесли на середину марта текущего года", - сказано в сообщении.
Также для предотвращения подтопления хутора Недвиговка были проведены мероприятия по организации отвода воды с места порыва.
Уточнено, что ремонтные работы продлятся три дня. В этот период подача воды населению будет ограничена, жителям организуют подвоз воды.
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