Ростов закупит новые «скорые» после жалоб жителей

В конце февраля ростовчанин пожаловался в группе в социальных сетях, что на вызов приехал старый автомобиль из БСМП-2: в салоне было холодно, протекала крыша, сиденья были сильно ободраны.
«В 2016 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие здравоохранения в Ростове-на-Дону» предусмотрено приобретение девяти автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 15,8 миллионов рублей», - рассказал Шаповалов, ссылаясь на городское управление здравоохранения.
По его словам, сейчас МБУ «ГАТЦЗ г. Ростова-на-Дону» (Муниципальное бюджетное учреждение "Городской автотранспортный центр здравоохранения города Ростова-на-Дону") уже готовит аукционную документацию на проведение торгов по приобретению четырех автомобилей скорой помощи класса «А» (для транспортировки пациентов - RostovGazeta) и пяти автомобилей класса «Б» (автомобиль экстренной медицинской помощи - RostovGazeta).
В 2015 году было куплено 18 автомобилей скорой помощи, также сообщил Шаповалов.
В настоящее время в городе работают девять подстанций скорой медицинской помощи, которые включают 81 автомобиль скорой помощи, добавил Шаповалов.