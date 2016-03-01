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Ростов закупит новые «скорые» после жалоб жителей

1 марта 2016, 08:31
В 2016 году в Ростове будет приобретено девять новых автомобилей скорой помощи, сообщил RostovGazeta главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ городской администрации Александр Шаповалов.

В конце февраля ростовчанин пожаловался в группе в социальных сетях, что на вызов приехал старый автомобиль из БСМП-2: в салоне было холодно, протекала крыша, сиденья были сильно ободраны.

«В 2016 году в соответствии с муниципальной программой «Развитие здравоохранения в Ростове-на-Дону» предусмотрено приобретение девяти автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 15,8 миллионов рублей», - рассказал Шаповалов, ссылаясь на городское управление здравоохранения.

По его словам, сейчас МБУ «ГАТЦЗ г. Ростова-на-Дону» (Муниципальное бюджетное учреждение "Городской автотранспортный центр здравоохранения города Ростова-на-Дону")  уже готовит аукционную документацию на проведение торгов по приобретению четырех автомобилей скорой помощи класса «А» (для транспортировки пациентов - RostovGazeta)  и пяти автомобилей класса «Б» (автомобиль экстренной медицинской помощи - RostovGazeta).

В 2015 году было куплено 18 автомобилей скорой помощи, также сообщил Шаповалов.

В настоящее время в городе работают девять подстанций скорой медицинской помощи, которые включают 81 автомобиль скорой помощи, добавил Шаповалов.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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