Ростовский чиновник получил 4 года тюрьмы за превышение полномочий

Решение, которое вынес Ленинский районный суд, осталось без каких-либо изменений.
«Суд первой инстанции приговорил главу ведомства к четырём годам лишения свободы. Отбывать своё наказание он будет в колонии общего режима. Адвокаты подсудимого подали апелляцию на излишне суровый, по их мнению, приговор, однако судебная коллеги встала на сторону обвинения. Сегодня, 1 марта, приговор в отношении Кочергина вступил в законную силу» - рассказал Шимолин.
Обвинению удалось доказать, что он продал руководству «Ростовского универсального порта» сразу пять земельных участков, расположенных на берегу Дона. Общая площадь — больше 350 тысяч квадратных метров. При этом он занизил цену примерно в 150 раз, если сравнивать её с рыночной и причинил ущерб, который превысил 416 миллионов рублей.
Отметим, что Кочергин занимал пост главы ДИЗО в 2009-10 годах. Ленинский районный суд вынес в его отношении приговор ещё в ноябре прошлого года.