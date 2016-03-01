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Ростовский чиновник получил 4 года тюрьмы за превышение полномочий

1 марта 2016, 13:01
Вступил в силу приговор в отношении экс-директора департамента имущественно-земельных отношений Ростова Александра Кочергина, сообщил пресс-секретарь Ростовского областного суда Алексей Шимолин.

Решение, которое вынес Ленинский районный суд, осталось без каких-либо изменений.

«Суд первой инстанции приговорил главу ведомства к четырём годам лишения свободы. Отбывать своё наказание он будет в колонии общего режима. Адвокаты подсудимого подали апелляцию на излишне суровый, по их мнению, приговор, однако судебная коллеги встала на сторону обвинения. Сегодня, 1 марта, приговор в отношении Кочергина вступил в законную силу» - рассказал Шимолин. 

Обвинению удалось доказать, что он продал руководству «Ростовского универсального порта» сразу пять земельных участков, расположенных на берегу Дона. Общая площадь — больше 350 тысяч квадратных метров. При этом он занизил цену примерно в 150 раз, если сравнивать её с рыночной и причинил ущерб, который превысил 416 миллионов рублей.

Отметим, что Кочергин занимал пост главы ДИЗО в 2009-10 годах. Ленинский районный суд вынес в его отношении приговор ещё в ноябре прошлого года.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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