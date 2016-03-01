Ростовский чиновник получил 4 года тюрьмы за превышение полномочий

Обвинению удалось доказать, что он продал руководству «Ростовского универсального порта» сразу пять земельных участков, расположенных на берегу Дона. Общая площадь — больше 350 тысяч квадратных метров. При этом он занизил цену примерно в 150 раз, если сравнивать её с рыночной и причинил ущерб, который превысил 416 миллионов рублей.