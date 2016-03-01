Следствие заинтересовалось гибелью младенца в больнице на Дону

На одной из публичных страниц социальной сети "ВКонтакте" 28 февраля пользователь Павел Евдокимов рассказал, что из-за халатности врачей у него умерла дочь. С его слов, скорую помощь ей вызывали три раза за три дня, однако медсотрудники два раза якобы отказывались доставлять девочку в больницу, а в третий раз было уже слишком поздно. Евдокимов написал, что после смерти ребенка врачи обманули полицию, сказав, что девочка прибыла в медучреждение уже мертвой.