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Следствие заинтересовалось гибелью младенца в больнице на Дону

1 марта 2016, 11:31
Следствие в Ростове инициировало проверку по факту публикации в интернете информации о гибели младенца в городской больнице №1 из-за некачественной работы врачей, сообщает во вторник областное управление СКР.

"Проведен осмотр места инцидента, опрошены родители погибшего ребенка, медицинские сотрудники. Назначена судебно медицинская экспертиза, в региональный Минздрав передано поручение о производстве служебной проверки", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что управление здравоохранения города также проводит проверку по данному факту.

На одной из публичных страниц социальной сети "ВКонтакте" 28 февраля пользователь Павел Евдокимов рассказал, что из-за халатности врачей у него умерла дочь. С его слов, скорую помощь ей вызывали три раза за три дня, однако медсотрудники два раза якобы отказывались доставлять девочку в больницу, а в третий раз было уже слишком поздно. Евдокимов написал, что после смерти ребенка врачи обманули полицию, сказав, что девочка прибыла в медучреждение уже мертвой.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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