На Дону задержали нападавшего на банк и офисы микрозаймов

Задержанный сообщил, что узнал в интернете о том, что мужчина отдал сотруднику банка бумагу с угрозой, далее ему выдали деньги и он скрылся. После прочтения фигурант решил организовать аналогичное преступление. Он принес в банк муляж бомбы, однако денег ему получить не удалось.