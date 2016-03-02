На Дону задержали нападавшего на банк и офисы микрозаймов

"По данным полиции, 33-летний фигурант в Советском районе осуществил нападения на два офиса микрозаймов и банк", - сказано в сообщении.
Задержанный сообщил, что узнал в интернете о том, что мужчина отдал сотруднику банка бумагу с угрозой, далее ему выдали деньги и он скрылся. После прочтения фигурант решил организовать аналогичное преступление. Он принес в банк муляж бомбы, однако денег ему получить не удалось.
Уточнено, что при задержании полицейским пришлось применить приемы рукопашного боя. У задержанного нашли предмет, который напоминает газовый пистолет.
Ранее фигурант был осужден за угон и грабеж. По факту совершенных преступлений завели три уголовных дела.
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