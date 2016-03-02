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Полиция Ростова ищет хулиганов, расписавших машины краской

2 марта 2016, 14:16
Сотрудники полиции в Ростове начали разбирательство по факту повреждений двух автомобилей в Западном микрорайоне города, сообщил RostovGazeta дежурный сотрудник Александр Ряднов.

В среду в социальных сетях появилась информация о том, что на улице Малиновского недалеко от ресторана «Рис» от рук хулиганов пострадало четыре автомобиля.

В главном управлении МВД по Ростовской области сообщили, что они владеют информацией о нанесении ущерба только двум автомобилям.

«У одной машины разбито левое зеркало, другую испачкали краской. Владелец побитой машины подал заявление в полицию. Сейчас наши сотрудники выясняют, кто это мог сделать», - рассказал Ряднов.

Зачастую  подобные действия не имеют определенного мотива, добавил Ряднов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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