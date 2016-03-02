Шесть медалей завоевали донские паралимпицы на чемпионате РФ

"В беге на 1,5 километра победил Павел Храгезов, на 60 метров - Максим Тимашевский и Елена Иванова . Также последняя стала лидером в беге на 200 метров", - сказано в сообщении.
Уточнено, что в толкании ядра в финале сразились два региональных спортсмена Владимир Свиридов и Александр Ельмин. Золотую медаль получил Свиридов.
Далее спортсмены будут бороться за участие в паралимпиаде, которая состоится Бразилии. Состав команд объявят в июле.
На данный момент к паралимпийским и сурдлимпийским играм подготавливаются 15 донских атлетов.
p1