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Шесть медалей завоевали донские паралимпицы на чемпионате РФ

2 марта 2016, 14:11
Паралимпийцы из Новчеркасска Ростовской области получили шесть медалей на чемпионате РФ по легкой атлетике, который прошел в Новочебоксарске, сообщает в среду правительство Донского региона.

"В беге на 1,5 километра победил Павел Храгезов, на 60 метров - Максим Тимашевский и Елена Иванова . Также последняя стала лидером в беге на 200 метров", - сказано в сообщении.

Уточнено, что в толкании ядра в финале сразились два региональных спортсмена Владимир Свиридов и Александр Ельмин. Золотую медаль получил Свиридов.

Далее спортсмены будут бороться за участие в паралимпиаде, которая состоится Бразилии. Состав команд объявят в июле.

На данный момент к паралимпийским и сурдлимпийским играм подготавливаются 15 донских атлетов.

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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