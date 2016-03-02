Закладчицу наркотиков на Дону приговорили к 9 годам заключения

"По данным наркополиции, фигурантку задержали во время закладки наркотиков. При ней нашли расфасованные наркотики "Спайс и пистолет", - сказано в сообщении.
Уточнено, что осужденная в ночное время суток на своей машине развозила наркотики по тайникам. За ночь получалось сделать до 50 закладок, за каждую из которых она получала 150 рублей. Средний заработок в месяц выходил около 150 тысяч рублей.
Со слов фигурантки, она получала наркотики через тайники, взвешивала и расфасовывала для дальнейшего развоза. Она проживала вместе с мамой и сыном, в ее квартире нашли более 120 граммов наркотиков.
Также во время суда обвиняемая отказалась от показаний, утверждая, что на момент задержания находилась в состоянии наркотического опьянения.
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