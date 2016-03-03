Нехватка врачей в Ростовской области составляет 20%

Также он сообщил, что в Семикаракорском районе области этот показатель ниже – 69%.
«В среднем по области укомплектованность врачебными кадрами составляет 80%. Главная больница Семикаракоского района укомплектована только на 69%», - сообщил Рудой.
Он добавил, что ситуация со среднемедицинским персоналом в районе намного лучше – уровень укомплектованности составляет 76%, что немного выше среднего показателя по области.
Как рассказал глава Семикаракорского района Виктор Талалаев, для привлечения врачебных кадров проводится профессиональная ориентация учеников старших классов, среди которых отбираются наиболее достойные для целевого обучения в Ростовском медуниверситете. Сейчас по целевому направлению в медицинском университете обучаются 28 студентов.
На ситуацию нехватки врачебных кадров в районной больнице влияет также городской статус Семикаракорска, так как миллионные гранты для молодых специалистов действуют только в сельских поселениях, пояснил глава.