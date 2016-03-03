Нехватка врачей в Ростовской области составляет 20%

Как рассказал глава Семикаракорского района Виктор Талалаев, для привлечения врачебных кадров проводится профессиональная ориентация учеников старших классов, среди которых отбираются наиболее достойные для целевого обучения в Ростовском медуниверситете. Сейчас по целевому направлению в медицинском университете обучаются 28 студентов.