rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Нехватка врачей в Ростовской области составляет 20%

3 марта 2016, 06:37
В среднем по Ростовской области больницы укомплектованы врачами на 80%, заявил замгубернатора Ростовской области Василий Рудой.

Также он сообщил, что в Семикаракорском районе области этот показатель ниже – 69%.

«В среднем по области укомплектованность врачебными кадрами составляет 80%. Главная больница Семикаракоского района укомплектована только на 69%», - сообщил Рудой.

Он добавил, что ситуация со среднемедицинским персоналом в районе намного лучше – уровень укомплектованности составляет 76%, что немного выше среднего показателя по области.

Как рассказал глава Семикаракорского района Виктор Талалаев, для привлечения врачебных кадров проводится профессиональная ориентация учеников старших классов, среди которых отбираются наиболее достойные для целевого обучения в Ростовском медуниверситете. Сейчас по целевому направлению в медицинском университете обучаются 28 студентов.

На ситуацию нехватки врачебных кадров в районной больнице влияет также городской статус Семикаракорска, так как миллионные гранты для молодых специалистов действуют только в сельских поселениях, пояснил глава.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00