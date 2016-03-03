В центре Ростова восстановили дорогу после обрушения коллектора

"В среду утром восстановили участок коллектора протяженностью 9,5 метра. В тот же день после обеда было засыпано аварийное разрытие и восстановлено дорожное покрытие", - сказано в сообщении.
Обрушение железобетонного канализационного коллектора произошло второго марта. Это привело к образованию провала на дороге. В восстановительных работах участвовали свыше 30 специалистов с применением 10 единиц техники.
Ранее горадминистрация сообщала, что восстановительные работы будут завершены в четверг утром.
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