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В центре Ростова восстановили дорогу после обрушения коллектора

3 марта 2016, 11:59
В Ростове на пересечении улиц Пушкинская и проспект Ворошиловский в среду устранили последствия обрушения канализационного коллектора, сообщает в четверг горадминистрация.

"В среду утром восстановили участок коллектора протяженностью 9,5 метра. В тот же день после обеда было засыпано аварийное разрытие и восстановлено дорожное покрытие", - сказано в сообщении.

Обрушение железобетонного канализационного коллектора произошло второго марта. Это привело к образованию провала на дороге. В восстановительных работах участвовали свыше 30 специалистов с применением 10 единиц техники.

Ранее горадминистрация сообщала, что восстановительные работы будут завершены в четверг утром.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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