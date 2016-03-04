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"Горячую линию" по долгам по зарплате откроют на Дону

4 марта 2016, 11:15
В Ростовской области запустят телефон "горячей линии", по которому граждане смогут рассказывать о задолженности по зарплате, информирует в пятницу облправительство.

Данная информация прозвучала на заседании областной комиссии по обеспечению своевременной выплаты зарплаты. Полученные данные будут каждую неделю передаваться главе региона.

"Необходимо принимать самые жёсткие меры к должникам. Я жду реальных действий, которые заставят начальников расплатиться с сотрудниками", - приведены слова главы региона в сообщении.

Уточнено, что на "ковёр" будут приходить недобросовестные начальники и главы муниципалитетов. Министрам поручили не только следить за данной ситуацией, но и помогать организациям в устранении данных проблем.

Ранее сообщалось, что в регионе создали комиссию, которая будет заниматься контролем за своевременной выплатой зарплаты в организациях региона. Она может узнавать данные у всех компаний и органов власти. После чего передавать правоохранительным органам для рассмотрения действий начальников, которые задерживают выплату денег.

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#Новости#Политика#Денис Объедкин
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