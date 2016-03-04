"Горячую линию" по долгам по зарплате откроют на Дону

Ранее сообщалось, что в регионе создали комиссию, которая будет заниматься контролем за своевременной выплатой зарплаты в организациях региона. Она может узнавать данные у всех компаний и органов власти. После чего передавать правоохранительным органам для рассмотрения действий начальников, которые задерживают выплату денег.