"Горячую линию" по долгам по зарплате откроют на Дону

Данная информация прозвучала на заседании областной комиссии по обеспечению своевременной выплаты зарплаты. Полученные данные будут каждую неделю передаваться главе региона.
"Необходимо принимать самые жёсткие меры к должникам. Я жду реальных действий, которые заставят начальников расплатиться с сотрудниками", - приведены слова главы региона в сообщении.
Уточнено, что на "ковёр" будут приходить недобросовестные начальники и главы муниципалитетов. Министрам поручили не только следить за данной ситуацией, но и помогать организациям в устранении данных проблем.
Ранее сообщалось, что в регионе создали комиссию, которая будет заниматься контролем за своевременной выплатой зарплаты в организациях региона. Она может узнавать данные у всех компаний и органов власти. После чего передавать правоохранительным органам для рассмотрения действий начальников, которые задерживают выплату денег.
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