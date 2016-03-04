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Комиссию по обеспечению своевременной выплаты зарплаты создали на Дону

4 марта 2016, 11:26
В Ростовской области создали комиссию, которая будет следить за своевременной выплатой денег сотрудникам в компаниях, сообщает в пятницу облправительство.

"Комиссия будет заниматься контролем за своевременной выплатой зарплаты в организациях региона. Она может узнавать данные у всех компаний и органов власти. После чего передавать правоохранительным органам для рассмотрения действий начальников, которые задерживают выплату денег", - сказано в сообщении.

Уточнено, что заседания комиссии будут проходить раз в три месяца.

Ранее глава региона попросил председателя правительства РФ принять жесткие меры в отношении организации «Кингкоул», которая имеет долги по зарплате перед сотрудниками. Организация является собственником шахт. Она практически устранилась от решения соцвопросов своих сотрудников и увеличивает долги по зарплате. Председатель правительства поручил министру труда и соцзащиты разобраться в произошедшем и осуществить меры по нормализации ситуации.

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#Новости#Политика#Денис Объедкин
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