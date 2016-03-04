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Модернизацию коммунальной инфраструктуры проведут на Дону за 3 млрд руб

4 марта 2016, 08:15
В шести населенных пунктах Ростовской области на реконструкцию коммунальной инфраструктуры потратят более трех миллиардов рублей, сообщает облправительство.

"В Новошахтинске и Красном Сулине поменяют свыше 60 километров сетей водораспределения и более девяти километров водопроводов, проведут реконструкцию насосных станций. Помимо этого, в Новошахтинске перейдут на новую методику очистки воды", - сказано в сообщении.

Уточнено, что до 2024 года будет реконструирована система водоснабжения в Зверево, Гуково, Зернограде и Белой Калитве. Пройдет ремонт сетей длиной почти 100 километров, постройка свыше 20 километров водоводов, модернизация более 10 насосных станций и ремонт коллекторов.

По информации облправительства, на эти цели инвестор выделил 2,7 миллиарда рублей.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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