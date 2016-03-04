Модернизацию коммунальной инфраструктуры проведут на Дону за 3 млрд руб

Уточнено, что до 2024 года будет реконструирована система водоснабжения в Зверево, Гуково, Зернограде и Белой Калитве. Пройдет ремонт сетей длиной почти 100 километров, постройка свыше 20 километров водоводов, модернизация более 10 насосных станций и ремонт коллекторов.