Подростков, задушивших пенсионерку, будут судить на Дону

Уточнено, что подростки причастны к нескольких кражам, которые ранее были нераскрыты. Один из фигурантов имел непогашенные судимости за хищения. Во время испытательного срока он несколько раз нарушал возложенные на него судом обязанности, однако никаких профилактических мер к нему не применялось, а испытательный срок продлевался.