Подростков, задушивших пенсионерку, будут судить на Дону

"По мнению следствия, в июле прошедшего года 15-летние фигуранты сломали решетку на окне и пробрались в чужую квартиру. Далее они избили и задушили пакетом 72-летнюю хозяйку. В квартире обвиняемые нашли чуть более 37 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Уточнено, что подростки причастны к нескольких кражам, которые ранее были нераскрыты. Один из фигурантов имел непогашенные судимости за хищения. Во время испытательного срока он несколько раз нарушал возложенные на него судом обязанности, однако никаких профилактических мер к нему не применялось, а испытательный срок продлевался.
В данным момент обвиняемые арестованы. По фактам совершенных преступлений завели три уголовных дела. Каждому фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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