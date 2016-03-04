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Подростков, задушивших пенсионерку, будут судить на Дону

4 марта 2016, 02:20
В Новошахтинске Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в краже, разбое и убийстве пенсионерки, сообщает областное управление СКР.

"По мнению следствия, в июле прошедшего года 15-летние фигуранты сломали решетку на окне и пробрались в чужую квартиру. Далее они избили и задушили пакетом 72-летнюю хозяйку. В квартире обвиняемые нашли чуть более 37 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Уточнено, что подростки причастны к нескольких кражам, которые ранее были нераскрыты. Один из фигурантов имел непогашенные судимости за хищения. Во время испытательного срока  он  несколько раз нарушал возложенные на него судом обязанности, однако никаких профилактических мер к нему не применялось, а испытательный срок продлевался.

В данным момент обвиняемые арестованы. По фактам совершенных преступлений завели три уголовных дела. Каждому фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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