Ростовских полицейских осудили за прослушку подчиненной

"Суд установил, что фигуранты по приказу своего руководителя реализовли слежку и прослушку телефона сотрудницы полиции, что нарушает закон", - сказано в сообщении.
Уточнено, что руководитель осужденных являлся замначальника полиции областного управления МВД. В отношении него уголовное преследование прекратили из-за применения акта амнистии.
Одного из фигурантов приговорили к 4,5 года заключения условно, второго - к 2,5 года лишения свободы условно. Также их освободили от наказания вследствие применения акта об амнистии.
Помимо этого, суд оштрафовал каждого осужденного на 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей.
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