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Ростовских полицейских осудили за прослушку подчиненной

4 марта 2016, 12:00
Ростовский областной суд приговорил к срокам до 4,6 года заключения условно бывшего начальника отдела по борьбе с организованной преступностью областного управления МВД РФ и его заместителя, которые признаны виновными в незаконной прослушке полицейского, сообщает в пятницу управление Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

"Суд установил, что фигуранты по приказу своего руководителя реализовли слежку и прослушку телефона сотрудницы полиции, что нарушает закон", - сказано в сообщении.

Уточнено, что руководитель осужденных являлся замначальника полиции областного управления МВД. В отношении него уголовное преследование прекратили из-за применения акта амнистии.

Одного из фигурантов приговорили к 4,5 года заключения условно, второго - к 2,5 года лишения свободы условно. Также их освободили от наказания вследствие применения акта об амнистии.

Помимо этого, суд оштрафовал каждого осужденного на 100 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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