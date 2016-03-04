Ростовских полицейских осудили за прослушку подчиненной

Ростовский областной суд приговорил к срокам до 4,6 года заключения условно бывшего начальника отдела по борьбе с организованной преступностью областного управления МВД РФ и его заместителя, которые признаны виновными в незаконной прослушке полицейского, сообщает в пятницу управление Генпрокуратуры в Южном федеральном округе.