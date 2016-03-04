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Три украинских инвестпроекта реализуют в Гуково

4 марта 2016, 08:05
Из 10 инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории опережающего развития в Гуково, три проекта принадлежат украинским инвесторам, рассказал в четверг министр экономического развития Ростовской области Александр Левченко.

"Переговоры с украинскими инвесторами ведутся достаточно серьезно, но названия компаний пока я называть не буду до тех пор, пока продолжаются переговоры о локации тех или иных проектов", - сказал спикер.

Тем не менее он отметил, что украинские проекты связаны с сельскохозяйственной и промышленной отраслями: в сельском хозяйстве инвесторы планируют заниматься выращиванием, а в промышленной сфере металлообработкой и производством оборудования.

По его словам, названия компаний-инвесторов скрываются из-за конкурентной борьбы в инвестиционной сфере между субъектами РФ. 


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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