Три украинских инвестпроекта реализуют в Гуково

"Переговоры с украинскими инвесторами ведутся достаточно серьезно, но названия компаний пока я называть не буду до тех пор, пока продолжаются переговоры о локации тех или иных проектов", - сказал спикер.
Тем не менее он отметил, что украинские проекты связаны с сельскохозяйственной и промышленной отраслями: в сельском хозяйстве инвесторы планируют заниматься выращиванием, а в промышленной сфере металлообработкой и производством оборудования.
По его словам, названия компаний-инвесторов скрываются из-за конкурентной борьбы в инвестиционной сфере между субъектами РФ.