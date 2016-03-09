BMW гендиректора ФК "Ростов" влетел в дерево в центре Ростова

Водитель BWM, двигаясь по улице Красноармейской в Ростове-на-Дону во вторник, не справился с управлением и врезался в дерево, после чего был госпитализирован, проинформировал RostovGazeta в среду представитель отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области.