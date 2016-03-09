BMW гендиректора ФК "Ростов" влетел в дерево в центре Ростова

По данным дорожной полиции, авария произошла около 18.20 мск в районе дома №1А по улице Красноармейской. По предварительной информации, водитель BMW 730 превысил скорость, не смог справиться с управлением авто и врезался в дерево.
"В результате аварии 41-летний водитель получил ряд травм и был доставлен в больницу. В данный момент по факту ДТП проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
По данным некоторых СМИ, автомобиль принадлежал генеральному директору ФК "Ростов" Олегу Лопатину, а за рулем находился его личный водитель.
К4