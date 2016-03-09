«Евродон» откроет в Ростове 50 магазинов

Сейчас в регионе открыты 10 подобных торговых точек. Также в регионе идет постройка новых производственных мощностей, что сделает возможным производить до 150 тысяч тонн индейки ежегодно.
Объект будет состоять из мясоперерабатывающего комплекса, птицеводческих площадок и комбикормового завода. Помимо этого, компания планирует увеличить ассортимент продукции.
На текущий момент организация производит примерно 200 позиций.
Уточнено, что в прошедшем году предприятие произвело более 70 тысяч тонн мяса. Причем оно является единственным в стране, кто производит мясо утки.
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