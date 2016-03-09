Книгу об участнике штурма Рейхстага презентуют в Ростове

Ранее сообщалось, что в Первомайском районе ко дню победы в Великой Отечественной войне возведут памятник Бересту, который является уроженцем Украины. Памятник уже готов, он будет высотой пять метров, сделан из бронзы и показан в натуральный рост со знаменем победы. На создание и установку памятника запланировано потратить около 4,5 миллиона рублей.