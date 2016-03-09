Книгу об участнике штурма Рейхстага презентуют в Ростове

"Книга переиздается в четвертый раз. В ней содержатся уникальные архивные документы, среди них наградные листы, схема штурма Рейхстага", - сказано в сообщении.
Также в центре "Победа" будет показана документальная кинолента "Алексей Берест", которая была снята более 40 лет назад.
Ранее сообщалось, что в Первомайском районе ко дню победы в Великой Отечественной войне возведут памятник Бересту, который является уроженцем Украины. Памятник уже готов, он будет высотой пять метров, сделан из бронзы и показан в натуральный рост со знаменем победы. На создание и установку памятника запланировано потратить около 4,5 миллиона рублей.
Берест является героем Украины, в ходе штурма Рейхстага, вместе с боевыми товарищами при помощи автоматчиков он осуществил задание по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага.
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