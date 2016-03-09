Мешок с артиллерийским снарядом обнаружили на заправке в Таганроге

Также во вторник в регионе было найдено еще два боеприпаса времен ВОВ. В том числе в куче песка в хуторе Новоегоровка обнаружили часть минометной мины. Другой снаряд находился в Тарасовском районе на территории техникума. Все боеприпасы будут разминированы.