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Мешок с артиллерийским снарядом обнаружили на заправке в Таганроге

9 марта 2016, 10:19
В Таганроге Ростовской области во вторник на заправке "Ростнефть" нашли мешок с артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

"По предварительным данным, снаряд переместили на расстояние более 300 метров от заправки. Данную территорию оцепили", - сказано в сообщении.

Уточнено, что поступила заявка на разминирование.

Также во вторник в регионе было найдено еще два боеприпаса времен ВОВ. В том числе в куче  песка  в хуторе Новоегоровка  обнаружили часть минометной мины. Другой снаряд находился в Тарасовском районе на территории техникума. Все боеприпасы будут разминированы.

Ранее в середине февраля в Куйбышевском районе рядом с улицей Примиусская в лесополосе были найдены 38 снарядов времен ВОВ.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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