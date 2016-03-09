Мешок с артиллерийским снарядом обнаружили на заправке в Таганроге

"По предварительным данным, снаряд переместили на расстояние более 300 метров от заправки. Данную территорию оцепили", - сказано в сообщении.
Уточнено, что поступила заявка на разминирование.
Также во вторник в регионе было найдено еще два боеприпаса времен ВОВ. В том числе в куче песка в хуторе Новоегоровка обнаружили часть минометной мины. Другой снаряд находился в Тарасовском районе на территории техникума. Все боеприпасы будут разминированы.
Ранее в середине февраля в Куйбышевском районе рядом с улицей Примиусская в лесополосе были найдены 38 снарядов времен ВОВ.
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