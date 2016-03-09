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Почти 18 тонн санкционных грибов уничтожили на Дону

9 марта 2016, 15:01
В Ростове уничтожили 17,7 тонны шампиньонов, которые незаконно привезли из Польши, информирует в среду управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия.

"Грибы были найдены 4 марта в грузовике на продуктовой базе. Сначала шли шампиньоны с обозначением, что они из Македонии. Однако имелись признаки замены маркировки. После чего обнаружили грибы, на которых указано, что они произведены в Польше", - сказано в сообщении.

Уточнено, что автомобиль задержали, а продукцию уничтожили на полигоне.

Ранее в конце февраля областное управление Роспотребнадзора сообщало, что в регионе у компании «Юг-Трейд» конфисковали свыше 5,4 тонны овощей и фруктов, которые незаконно ввезли из Турции. Организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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