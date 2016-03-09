Почти 18 тонн санкционных грибов уничтожили на Дону

"Грибы были найдены 4 марта в грузовике на продуктовой базе. Сначала шли шампиньоны с обозначением, что они из Македонии. Однако имелись признаки замены маркировки. После чего обнаружили грибы, на которых указано, что они произведены в Польше", - сказано в сообщении.